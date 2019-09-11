Marathon Group планирует продать свою аптечную сеть «Мега Фарм»

Сеть «Мега Фарм» включает в себя три бренда, два из которых — «А-Мега» и «Да, здоров!» — размещаются на площадях X5 Retail Group, еще один — «Азбука Life» — в магазинах «Азбука вкуса». По словам источника издания, близкого к «Мега Фарм», компания давно ищет покупателя. В курсе планов группы оказался также директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

По данным другого источника газеты на фармрынке, Marathon уже ведет переговоры с отраслевым холдингом «Гранд Капитал» Дениса Ременяко о продаже всех трех брендов. Ременко, а также совладелец Marathon Group Сергей Захаров от комментариев изданию отказались. В X5 отметили, что работа с группой продолжается, и сейчас на площадях ритейлера размещается несколько сотен аптек.

Один из собеседников газеты отметил, что «Мега Фарм» может быть интересна «Р-фарм» Алексея Репика. Репик в свою очередь уточнил изданию, что рассматривает возможность покупки различных фармацевтических активов, в том числе на розничном рынке, но конкретных переговоров пока не ведет.

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