Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств будет изменено

Минздрав России подготовил изменения в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru. Обсуждение продлится до 23 сентября 2019 г.

Согласно представленной информации, проектом постановления предусмотрено внесение изменений ‎в Положение о лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации ‎от 22.12.2011 № 1085 (Положение о лицензирование), и в Перечень ‎работ и услуг, составляющих деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, прилагаемый к Положению о лицензировании (Перечень работ).

Так, Перечень работ дополняется новыми видами работ и услуг ‎по культивированию наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств ‎и психотропных веществ и по культивированию опийного мака в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а в Положении о лицензировании конкретизируются лицензионные требования, которым должны соответствовать соискатели лицензии или лицензиаты, планирующие осуществлять или осуществляющие культивирование наркосодержащих растений в указанных выше целях.

Также проектом постановления предлагается внесение изменений ‎в пункты 7 и 14 Положения о лицензировании.

В настоящее время при предоставлении лицензии, предполагающей выполнение работ и услуг по использованию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в научных и учебных целях, в лицензии указываются наименования конкретных наркотических средств, психотропных веществ и (или) их прекурсоров. Основанием для такой конкретизации является наличие в пунктах 7 и 14 Положения о лицензировании отсылочной нормы ‎к статье 34 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Федеральный закон № 3-ФЗ).

Однако, Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в статью 34 Федерального закона № 3-ФЗ внесены изменения, после вступления в силу которых (с 30.06.2015) при предоставлении лицензии, включающей выполнение работ и услуг по использованию наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в научных и учебных целях, указывать их конкретные наименования не требуется.

Таким образом, изменения в пункты 7 и 14 Положения о лицензировании, предусмотренные проектом постановления, направлены на приведение указанных пунктов в соответствие со статьей 34 Федерального закона № 3-ФЗ.

Вступление в силу изменений, предусмотренных проектом постановления, позволит обеспечить процесс лицензирования деятельности по культивированию наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских ‎целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ ‎и по культивированию опийного мака в промышленных целях, не связанных ‎с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

gmpnews