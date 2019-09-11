Утверждена типовая форма договора по безвозмездному предоставлению регистратора выбытия

Минюст России зарегистрировал приказ Минпромторга РФ №2973 от 13 августа 2019 г. «Об утверждении типовой формы договора по предоставлению регистратора выбытия лекарственных препаратов субъектам обращения лекарственных средств на безвозмездной основе».

Регистратор выбытия предназначен для отправки в национальную систему маркировки и прослеживания товаров информации о выводе лекарственных препаратов из оборота при отпуске лекарств по льготным рецептам со 100% льготой и при отпуске ЛП в медицинских организациях для оказания медицинской помощи.

Регистраторы выбытия предоставляются оператором ЦРПТ по заявкам участников оборота бесплатно. Необходимость предоставления и количество предоставляемых регистраторов определяется ЦРПТ самостоятельно по результатам рассмотрения заявок на основании имеющихся требований законодательства, технических характеристик и условий конкретного участника оборота.

Елена Калиновская

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