Росздравнадзор сообщает о различных причинах дефицита отдельных препаратов

В текущем году в Росздравнадзор поступала информация о дефектуре нескольких лекарственных препаратов, говорится в сообщении ведомства.

«В текущем году в Росздравнадзор поступала информация об отсутствии на фармацевтическом рынке ряда лекарств: «Амиодарон» (в настоящее время выпускается и поступает на фармацевтический рынок Российской Федерации), «Кортизон» (выпуск был прекращен в мае 2015 года; в настоящее время производителем прорабатывается план перезапуска технологического процесса в соответствии с требованиями GMP в 2019 году), «Пропранолол» (приостановка выпуска препарата произошла в связи с сокращением объемов производства и поставок фармацевтической субстанции, обусловленным модернизацией производства; в июле – августе текущего года препарат поступил на рынок в объеме более 1.7 млн. упаковок)», – говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в ряде регионов в июле текущего года отмечалась дефектура на отдельные наименования лекарственных препаратов («Хлорамбуцил», «Этопозид», «Урапидил», «Рифампицин», «Хлорамфеникол»). «Вместе с тем, по данным производителей, указанные препараты в 2019 году поступают в обращение в объемах сравнимых или превышающих объемы выпуска в обращение в 2018 г. Недостаток данных препаратов в отдельных регионах может быть обусловлен проблемами в логистике и планировании закупок», – обращают внимание в Росздравнадзоре.

Там также ответили на сообщения в прессе об исчезновении «Преднизолона»: «Лекарственный препарат «Преднизолон, таблетки 5 мг №100» поступил в обращение на территории Российской Федерации в 2019 г. в объеме более 909 тыс. упаковок производства АО «Гедеон-Рихтер Рус» и более 84 тыс. упаковок производства ОАО «Уралбиофарм», Россия. Лекарственный препарат «Преднизолон, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл» также поступил в обращение в объеме более 2,3 млн упаковок». При этом какова реальная потребность в этом лекарстве, не указывается.

Елена Калиновская

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