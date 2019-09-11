Стоимость лекарств низкой ценовой категории растет быстрее

По данным мониторинга ценовой и ассортиментной доступности Росздравнадзора, за восемь месяцев 2019 г. цены на лекарства из перечня ЖНВЛП в розничном амбулаторном сегменте выросли на 3,8%.

Цены на лекарства из перечня ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. выросли на 5%, стоимостью от 50 до 500 руб. – на 4,1%, стоимостью свыше 500 руб. – на 0,7%.

Рост закупочных цен на лекарственные препараты госпитального сегмента, входящие в перечень ЖНВЛП, по итогам 8 месяцев 2019 года составил 3,4%, при этом заметных изменений количества наименований ЖНВЛП в ценовой категории до 50 руб., представленных в мониторинге, как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах, в динамике по месяцам в 2018 — 2019 гг. не наблюдается.

Количество ЖНВЛП отечественного производства (среднемесячный показатель), участвующих в мониторинге в ценовых категориях от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб., увеличилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 5% и 8% соответственно.

Елена Калиновская

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