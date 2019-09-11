Американцы доверяют фармотрасли меньше, чем ресторанному бизнесу Стоимость лекарств низкой ценовой категории растет быстрее » На заводе «Скопинфарм» состоялся референсный визит для клиентов Original Group 6 сентября в Скопинском районе Рязанской области партнеры и представители Original Group наблюдали за результатами интеграции Track&Trace решений в производственный процесс предприятия. Участники встречи обсудили архитектуру Track&Trace и различия в терминологии ANSI/ISA-95 и версии системы «Честный ЗНАК», и в итоге сошлись на таком описании уровней TTS: Уровень 0 согласно международным стандартам – это реальная физическая среда, с которой работают средства производства и автоматизации.

Уровень 1 (L1) – это то, что непосредственно влияет на физическую эту среду влияет. С точки зрения системы TTS компании Original Group на уровне L1 работает принтер, который наносит код на упаковку или на само изделие.

Уровень 2 (L2) – это та электроника, которая управляет задвижками и т.п. С точки зрения системы TTS на уровне L2 работает программное обеспечение, которое управляет принтером, работающим на уровне L1.

Уровень 3 (L3). На этом уровне работает MES-система, и на этом же уровне работает ядро системы TTS (TTS Core).

Уровень 4 (L4). Согласно стандартам, это уровень бизнес-планирования и логистики, т.е. на этом уровне работают, например, ERP-системы и другие корпоративные системы.

Уровень 5 (L5), на котором работает, например, сама система «Честный ЗНАК». В стандарте ANSI/ISA-95 он не определен. Источник: Original Group pharmvestnik