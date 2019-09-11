«Герофарм» готов побороться за долю на рынке самого продаваемого инсулина

Российский производитель «Герофарм» зарегистрирует самую низкую предельную отпускную цену инсулина гларгин на российском рынке – 2428,69 руб. (без НДС) за упаковку препарата в одноразовых шприц-ручках объемом 3 мл., сообщает Минпромторг.

По данным , объем рынка госзакупок инсулина гларгин в 2018 г. cоставил 7,32 млрд руб. Это более 33% от общего объема закупок всех инсулинов в России. Доля инсулина гларгин в размере трети рынка сохраняется в течение нескольких лет. Так, согласно информации, в 2015 г. она была 30,63% и немного выросла в течение последующих трех лет.

Оригинальный препарат компания Sanofi зарегистрировала в России в 2009 г. В 2017 г. регистрационное удостоверение получил инсулин гларгин компании «Эндодженикс», который полностью производится в Китае. На следующий год свой препарат зарегистрировало ЗАО «ПрофитМед», готовая лекарственная форма которого производится на мощностях «Фармстандарта», а субстанция – в Индии. В текущем году появилось сразу два препарата инсулина гларгин. Один зарегистрировала американская компания Eli Lilly, второй – российское предприятие «Герофарм», которое осуществляет на территории России все стадии производства, включая выпуск субстанции.

Новая зарегистрированная цена препарата «Герофарма» будет на 24% ниже по сравнению со стоимостью оригинального препарата, который, кстати, согласно российским нормам, считается препаратом отечественного производства, так как готовая лекарственная форма выпускается на заводе Sanofi в Орле. Кроме того предложенная стоимость «Герофарма» ниже на 9,29% цены, зарегистрированной ЗАО «ПрофитМед», которая была до сих пор самой низкой в России. Таким образом цена «Герофарма» стала самой низкой на рынке, у производителя есть шанс занять существенную долю на рынке госзакупок препарата.

«Хотя «Герофарм» регистрирует цену только на гларгин с концентрацией 100 Ед/1 мл – этот шаг может привести к существенным изменениям цены на МНН в целом. Он фактически запускает рыночный механизм саморегулирования, при котором препарат с более высокой концентрацией становится менее выгодным для покупателя, а значит производителю, чтобы оставаться на рынке, необходимо снижать цену и на него. При развитии такого сценария экономия государства может превысить 1,8 млрд рублей в год», — считает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Как говорится в сообщении Минпромтора, инсулин гларгин в России используют более 209 тыс. пациентов.

Елена Калиновская

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