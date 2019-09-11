Указом Президента РФ награжден руководитель «Биокад»

Указом президента РФ Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден генеральный директор и совладелец компании «Биокад» Дмитрий Морозов. Награда присуждена главе российской биотехнологической компании согласно указу № 392 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 23.08.2019.

«Успех и быстрый рост «Биокад» стал возможен, прежде всего, благодаря коллективу, готовности каждого сотрудника ежедневно трудиться и расти над собой, — отметил, принимая орден, Дмитрий Морозов. — По сути, награду в моем лице получаю не я, а команда.

В 2010 году под руководством Дмитрия Морозова компания приступила к реализации проекта по созданию препаратов на основе моноклональных антител: биоаналогов ритуксимаба, трастузумаба и бевацизумаба для лечения онкологических заболеваний. Прежде жизненно важные лекарственные препараты были представлены лишь импортными производителями.

Научно-исследовательский опыт, приобретенный компанией в процессе реализации проекта, г-н Морозов использовал для организации разработки оригинальных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Фармбизнес — жесткий, не для слабонервных, он построен на тех непростых ситуациях, в которые попадают люди, подчеркнул глава «Биокад». — Чтобы чего-то добиться в этой чрезвычайно сложной и закрытой сфере, нужно в нее очень глубоко погрузиться. В России биотехнологические компании, у которых что-то получилось, можно пересчитать по пальцам, хотя создавалось их когда-то достаточно много».

Также Дмитрий Морозов — один из соавторов федеральной целевой программы по развитию фармацевтической промышленности России «Фарма–2020».

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» — государственная награда РФ, учреждена приказом Президента РФ 2 марта 1992 года. Она вручается за конкретные и полезные для страны дела в разных областях трудовой деятельности.

Сергей Рякин

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