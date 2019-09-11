Отсутствие регистрации в системе маркировки будет считаться правонарушением

Если участники фармацевтического рынка не будут регистрироваться в системе мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП) это может привести к штрафам. Об этом на всероссийском совещании по внедрению информационной системы МДЛП заявил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

По его словам, для выявления этого правонарушения не требуется выездной проверки. «Это будет лицензионное требование, никакой выездной проверки не будет, накладывается две базы – база лицензии и база регистрации, соответственно, это уже правонарушение, а дальше штраф», – передает его слова ТАСС.

Основанием для штрафов будет служить официальное постановление правительства о начале обязательной маркировки лекарственных средств.

По словам заместителя руководителя Росздравнадзора Валентины Косенко, подключение к системе на хорошем уровне идет в Ненецком автономном округе, Волгоградской области, республиках Калмыкия и Алтай и в ряде других. «При этом Москва, где много субъектов обращения лекарственных средств, находится в числе отстающих, здесь до 12% зарегистрированных в системе», – отметила она.

Елена Калиновская

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