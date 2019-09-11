Снизить летальность пациентов с сепсисом можно только с помощью дорогостоящих антибиотиков

По данным Петербургского территориального фонда ОМС, в прошлом году в крупных клиниках города лечение от тяжелого сепсиса получили более 4 тыс. пациентов. Большая часть больных были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, на базе которого уже 12 лет работает специализированный городской центр.

«Но даже с учетом того, что в Петербурге, единственном регионе в стране, где создана система помощи таким больным, из ОМС выделяются весьма адекватные деньги на их лечение (около 600 000 на пациента), летальность по причине сепсиса довольна высока», — отметил профессор Сергей Шляпников, руководитель Центра и заведующий кафедрой хирургических инфекций СЗГМУ им. И.И. Мечникова, на открывшемся в городе на Неве Санкт-Петербургском септическом форуме-2019.

По мнению эксперта, основной причиной настоящей «госпитальной эпидемии» является антибиотикорезистентность вызывающих септические осложнения инфекций. «Скачок показателя летальности мы отметили в 2013-м году, — пояснил профессор Шляпников, — и когда стали изучать причины, то оказалось, что более половины пациентов имели патогены, резистентные к антибиотикам группы карбопенемов, наиболее часто использующихся врачами в стационарах».

Сергей Шляпников убежден, что из этой ситуации есть несколько выходов. Во-первых, в каждом ЛПУ, где есть отделения неотложной помощи, должны работать бригады высококвалифицированных специалистов по сепсису (хирурги, терапевты, анестезиологи, эпидемиологи, микробиологи), поскольку 85% больных уже поступают в стационар с диагнозом «сепсис». Во-вторых, современные антибиотики, которыми можно одолеть резистентные микробы, стоят довольно дорого (до 300 тыс. руб. за курс), и поэтому для них необходимо принять отдельный тариф и закупать отдельной строкой.

Фото: автор

Ольга Островская

pharmvestnik