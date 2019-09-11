В Удмуртии пациентов после инфаркта бесплатно обеспечат лекарствами

В Удмуртской Республике впервые закуплены лекарственные препараты для пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и нуждаются в непрерывной лекарственной терапии для профилактики рецидива в первые шесть месяцев. Всего на эти цели в республиканском бюджете в текущем году заложено 10,26 млн руб.

Как сообщает Минздрав республики, первая партия лекарственных препаратов на сумму 4,88 млн руб. поступила в государственные аптеки субъекта. Пациенты могут получить их при предъявлении рецепта. Вторая поставка намечена на октябрь текущего года.

Сейчас подобная практика реализована лишь в нескольких территориях. Например, в Кировской области, Пермском крае, однако до конца этого года Минздрав РФ должен разработать свои предложения по распространению данного опыта на всей территории страны. Соответствующее поручение ведомству дал президент страны.

Екатерина Погонцева

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