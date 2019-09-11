Участники картеля, не сговариваясь, обратились в суд

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иски фармацевтических оптовых компаний, которых УФАС по Ростовской области признало участниками картеля и оштрафовало суммарно почти на 115 млн руб. Хотя компании обвинили в том, что в десятках торгов они действовали согласованно и сообща, исковые требования они подавали порознь. В итоге суд принял решение объединить два аналогичных спора в одно дело.

Медицинский картель помогли разоблачить активисты Общероссийского народного фронта. Хотя участники антиконкурентного соглашения – компании из Краснодарского края и Севастополя, дело рассматривалось в ростовском УФАС. Как оказалось, в краснодарском территориальном органе просто нет отдела по борьбе с картелями. Доказательства согласованных действий фирм были собраны по 31-му аукциону на поставку лекарств и медицинских изделий.

Судебное разбирательство перенесли на 23 октября.

Недавно ФАС внесла в правительство доработанные проекты законов, усиливающие ответственность за картели. Речь идет о криминализации ограничивающих конкуренцию соглашений, усилении уголовной ответственности за сговоры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и директоров компаний. Вводится реестр участников картелей и запрет на их участие в государственных закупках. Закрепляется возможность передачи в антимонопольный орган результатов оперативно-розыскной деятельности, вводятся двукратные штрафы за повторное заключение картеля для юридических лиц.

Екатерина Погонцева

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