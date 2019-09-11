Компания BIOCAD подала на регистрацию иммуноонкопрепарат Фортека (пролголимаб)

Как сообщается, в разработку препарата Фортека за последние шесть лет было вложено более 700 млн рублей. Сейчас этот класс противоопухолевых лекарственных средств представлен в России Опдиво от BMS, Китрудой от MSD, а также Тецентриком от Roche.

Фортека является ингибитором PD1 – той же «мишени», на которую нацелены Опдиво (ниволумаб) и Китруда (пембролизумаб). Совокупный объем лекарственного госзаказа только по двум этим МНН составил почти 7 млрд рублей.

«Биокад» разрабатывал Фортеку с 2013 года, потратив на этот проект 737,2 млн рублей из собственных средств, сообщили в компании.

В настоящий момент препарат успешно прошел КИ на 126 пациентах с нерезектабельной меланомой, испытания по другим показаниям еще идут.

Клинические рекомендации (КР) в онкологии с 2019 года стали обязательными к исполнению при составлении клинико-статистических групп (КСГ), маршрутизации пациента и оплаты его лечения. В случае успешной регистрации Фортеки включить препарат в КР удастся не ранее, чем через 6 месяцев после получения регудостоверения, или раньше (по решению врачебной комиссии). Затем в течение года препарат может быть включен в КСГ, определяющие объем оплаты терапии.

ИСТОЧНИК:VADEMECUM

gmpnews