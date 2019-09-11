Эксперт: Нужна дебюрократизация системы регистрации новых лекарств

Комитет Госдумы по охране здоровья на первом заседании в рамках осенней сессии 11 сентября рассмотрел один из наиболее злободневных вопросов, которые волнуют общество – обеспечение тяжелобольных пациентов необходимыми лекарственными препаратами, незарегистрированными в Российской Федерации. На заседание были приглашены представители Минздрава, Минэкономразвития, Минфина, Счетной палаты, Росздравнадзора, ФФОМС, ФНС, эксперты.

Председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что данной теме Госдума уделяет самое пристальное внимание, в феврале ситуация обсуждалась на больших парламентских слушаниях, есть позиция Председателя нижней палаты парламента, есть соответствующее Постановление, сделан официальный запрос в Правительство.

Председатель Межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан Андрей Исаев назвал «ужасной» и «абсурдной» ситуацию с попытками возбудить уголовное дело против матери, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного ребенка. Этот и другие подобные случаи получают широкий общественный резонанс.

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина напомнила, что Председатель Правительства указал выделить средства на закупку партии препаратов, это в первую очередь, психотропные препараты, которые не зарегистрированы в нашей стране.

«Четыре непатентованные наименования из Списка III психотропных веществ, десять лекарственных форм. Минздрав в настоящее время определяет потребность, Минпромторгом подготовлено распоряжение по ввозу и последующему распределению этих препаратов, Московским эндокринным заводом проведены переговоры с несколькими десятками потенциальных производителей, будет определен единый дистрибьютор Евросоюза, который обладает лицензией на их перемещение. К середине октября проблема будет решена, в начале ноября мы предлагаем комитету повторно заслушать этот вопрос», – сказала она.

В этом случае речь идет о том, что мы гасим уже возникший пожар, обратил внимание Андрей Исаев. «Но наша задача, как законодателя, сделать так, чтобы пожар не возникал, создать ситуацию, когда не было бы проблемы с приобретением необходимого лекарственного препарата, незарегистрированного на территории РФ», – подчеркнул эксперт. Он констатировал, что сложившаяся ситуация – часть разворачивающегося системного кризиса c лекарственном обеспечением.

По его словам, для надлежащего лекарственного обеспечения тяжелобольных пациентов законодателям совместно с исполнительной властью необходимо предпринять ряд конкретных шагов, и сделать это нужно в самое ближайшее время. Нужна дебюрократизация системы регистрации новых лекарственных препаратов, изменение патентного права, которое сейчас не защищает отечественных производителей, ускорение процесса принятия закона об интернет-торговле, корректировка механизма проведения тендеров. Необходимы меры, направленные на демонополизацию ситуации на аптечном рынке. Сегодня десять отечественных сетей продает более 50% препаратов РФ.

«У нас продолжает оставаться при всех наших разговорах достаточно забюрократизированная и сложная система регистрации новых препаратов, – заявил Исаев. – У производителей скоро не будет средств на производство новых препаратов, потому что все разговоры исполнительной власти о том, что нужно обуздать монополизм аптечных сетей, ничем не заканчиваются. Следовательно, средства, которые могли бы быть потрачены на разработку новых препаратов, все больше будут вкладываться в удовлетворение аппетитов аптечных сетей».

Одновременно с этим достаточно серьезным финансовым бременем на производителей ляжет переход на маркировку лекарственных средств, продолжил выступающий. «По информации, которая к нам поступает, в том виде в каком маркировка предложена сейчас, она может привести к полному выбыванию дешевого лекарственного сегмента», – отметил он и предложил в ближайшее время назначить дату проведения больших парламентских слушаний по маркировке лекарств.

Пошли сбои в тендерах по госзакупкам. Значит, механизм проведения тендеров, механизм госзакупки лекарств не работает так, как хотелось бы, продолжил он.

Исаев обратился к руководству думского комитета по охране здоровья с просьбой ускорить процесс принятия закона об интернет-торговле лекарственными препаратами, допустив туда оптовиков.

«Необходимо срочно принимать закон о дистанционной торговле лекарственными препаратами и разрешать оптовым производителям, оптовикам, имеющим соответствующие лицензии, через интернет продавать лекарства», – заявил он.

Глава подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров обратил внимание на необходимость изменения порядка проведения экспертизы. Для нового лекарства нужно пройти экспертизу. И она заключается часто в том, что соответствующая экспертная организация тянет время, потом дает замечания, ей отвечают, она опять тянут время, потом повторно дает замечания, и так далее. Количество замечаний, которые эксперты могут сделать по ходу над документом, неограниченно. И, к сожалению, этим иногда играют, чтобы затянуть регистрацию того или иного лекарства, которое составляет конкуренцию для импортных препаратов.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Исаев сообщил, что на следующей неделе планируется собрать Межфракционную рабочую группу.

«Вот эти вопросы, связанные с механизмом госзакупок, с механизмом регистрации, с обеспечением наших граждан лекарствами, которые не зарегистрированы на территории РФ, но которые нужны для лечения с преодолением монополизма аптечных сетей, с поддержкой отечественных товаропроизводителей, все эти вопросы будут обсуждены. И мы считаем, что уже в осеннюю сессию мы должны выходить на конкретные законодательные решения», – подытожил он.



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