Минздрав: вопрос незарегистрированных в РФ лекарств должны решить в рамках «Фармы-2030»

Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Мы считаем, что в стратегии «Фарма-2030″ это должно быть одно из приоритетных направлений в случаях, которые касаются детских лекарственных форм для отдельных пациентов», — сказала Е. Максимкина.

Также она подчеркнула необходимость развития в России малого производства — экстемпорального изготовления лекарственных форм, то есть производства препаратов непосредственно в аптеке по рецепту врача для конкретного пациента.

Сообщается, что в рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности «Фарма-2020» было выделено 4,5 млрд рублей и профинансировано более 400 проектов, направленных на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.

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