Начат промышленный выпуск маркированных лекарств с криптокодом

Ряд производителей лекарств перешли к промышленному выпуску маркированной продукции с криптокодом 44 символа. Об этом сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на совещании Росздравнадзора, прошедшем 10-11 сентября.

Производство и поставку дистрибьюторам промышленных партий лекарств с криптозащищенным кодом в частности начали «Оболенское», «Изварино Фарма», «ПФК Обновление», «Сотекс».

В ЦРПТ отметили, что партии продукции с криптокодом после отгрузки дистрибьюторам попали в розничное звено. «Таким образом, промышленная партия лекарств с маркировкой прошла всю товаропроводящую цепочку и была зафиксирована в системе мониторинга движения лекарственных препаратов», — пояснили в пресс-службе.

«Нашей задачей было протестировать приемку складом ЦВ «Протек» товара с криптокодом, — рассказал заместитель генерального директора ЦВ «Протек» по IT-технологиям Виктор Горбунов. — Партия транексамовой кислоты успешно принята и ожидает отправки нашим клиентам – компаниям розничного сегмента рынка. Результаты тестирования подтвердили готовность производственного и дистрибьюторского сегментов ГК «Протек» к старту маркировки лекарственных средств на фармацевтическом рынке».

Напомним, согласно закону об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, а маркировка препаратов 7 нозологий – с 1 октября 2019 года.

Сергей Рякин

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