«Скопинфарм» досрочно подготовился к выпуску маркированных препаратов для лечения ВЗН

5 сентября Скопинский фармацевтический завод с участием оператора маркировки ЦРПТ и представителей Октафарма Нордик АБ провели успешное тестирование, подтверждающее готовность предприятия к выпуску маркированной продукции.

Готовность завода также подтверждена официальным заключением – «Отчетом о проведении тестирования», форма которого утверждена рабочей группой при Росздравнадзоре.

В ходе тестирования наносился код с крипточастью размером 44 символа. Достигнуто качество печати не ниже «С» и уровень брака 0,5% (при допустимых 2%). Реализована агрегация в короб и паллету с послойным считыванием. Зафиксированная скорость агрегирования – 1-3 секунды на слой. Брак при агрегировании не выявлен.

«Скопинфарм выпускает препараты для терапии высокозатратных нозологий, обязательная маркировка которых стартует 1 октября 2019 г. Мы понимаем значимость данных препаратов для пациентов, поэтому заранее установили все необходимое оборудование, получили и подключили регистратор эмиссии. Сейчас прошло тестирование, которое показало полную готовность компании к выпуску маркированной продукции. При этом для нанесения кода мы организовали отдельный участок, что позволило значительно сократить затраты по внедрению маркировки», – рассказал Сазонов Александр, исполнительный директор ООО «Скопинфарм».

«ЦРПТ завершает оснащение регистраторами эмиссии производителей, выпускающих препараты для государственной программы «7ВЗН», проходят финальные тестирования перед стартом обязательной маркировки. Большинство российских компаний уже зарегистрировали препараты в системе МДЛП и находятся в стадии валидации процессов. Выросла активность и иностранных производителей. За август мы выдали более 70 устройств для генерации кодов. В целом производители находятся в высокой степени готовности к старту ВЗН 1 октября», – заявил Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма», ЦРПТ.

Источник: ООО «Скопинфарм»

Фото: портал «Рязанские Ведомости»

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