Глобальная фармотрасль сконцентрирована в США и Европе

Именно в этих регионах расположены десять крупнейших мировых производителей лекарств. Хотя в Китае и Индии фарминдустрия также показывает значительный рост, особенно в сфере биомедицины, Америка и Старый Свет опережают другие страны по уровню потребления и разработки ЛП благодаря рыночным возможностям и росту спроса на лекарства и медтехнику, пишет портал Investing News.

И в США, и в Европе прозрачные и работоспособные системы здравоохранения позволяют фармпроизводителям выводить на рынки свои продукты, а патентные системы защищают инновационные препараты от конкуренции.

На глобальном фармрынке доминируют США. Это касается и потребления лекарств, и их разработки. По данным профильного портала Stat, расходы на рецептурные ЛП в США к 2023 г. составят почти 600 млрд долл. против 500 млрд долл., прогнозируемых на 2019 г.

По прогнозам Evaluate Pharma, компания Pfizer останется лидером по продажам рецептурных препаратов. Эксперты ожидают, что к 2024 г. общий объем продаж компании достигнет 51,2 млрд долл., что позволит Pfizer («Пфайзер») опередить таких тяжеловесов, как Novartis («Новартис») и Roche («Рош»).

Прошедший год стал рекордным по количеству одобренных FDA принципиально новых лекарственных препаратов (59). В основном, это препараты для лечения редких заболеваний, в т.ч. первые средства для лечения оспы и гипофосфатемии. Кроме того, в 2018 г. американский регулятор одобрил первый препарат на основе каннабидиола.

Примечательно, что по состоянию на 23 июля текущего года FDA дало зеленый свет лишь 13 инновационным ЛП. Совершенно очевидно, что 2019 г. станет провальным в этом отношении. По прогнозам аналитиков, до конца года следует ожидать того или иного ответа FDA по 27 инновационным ЛП.

Илья Дугин

pharmvestnik