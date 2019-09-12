Депутаты разрабатывают нормативные механизмы ввоза незарегистрированных лекарств

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья 11 сентября 2019 г. обсудили проблему незарегистрированных в России лекарств.

«Здесь двух мнений быть не может: есть больной ребенок, и его нужно обеспечить препаратом», – заявил председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. По его мнению, в отдаленной перспективе необходимо решать вопрос производства таких лекарств в России, временная оперативная мера – закупка правительством этих препаратов за границей. В то же время депутат уверен, что необходимо и третье решение – регуляторные нормы в сфере лицензирования иностранных лекарств в России.

Найти законодательный механизм парламентарии рассчитывают в ходе работы специальной межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан. «Конкретные механизмы уже обсуждаются. Исходим из того, что граждан, родителей больных детей не интересует, какие у нас проблемы с лицензированием лекарственных препаратов. Наша задача — сделать так, чтобы эти проблемы были решены, а пациенты, дети, получали те лекарства, которые им необходимы», – заключил Дмитрий Морозов.

Елена Калиновская

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