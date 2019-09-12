Ученые СОГУ разработали технологию изготовления индивидуальных зубных паст

В Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ) им. К.Л. Хетагурова разработали технологию изготовления индивидуальных зубных паст. Она была отмечена на Всероссийском конкурсе Enactus (международная программа студенческих предпринимательских проектов) в номинации «Лучший проект года».

«Пациент приходит на прием к врачу-стоматологу, и если у него диагностировали воспалительное заболевание полости рта, то ему рекомендуют лечебную зубную пасту, – рассказывает заместитель декана по учебно-воспитательной работе специальности «Фармация» факультета стоматологии и фармации, заведующая кафедрой фундаментальной медицины СОГУ, кандидат фармацевтических наук Лариса Царахова. – Мы провели маркетинговое исследование и выяснили, что 100 г лечебной зубной пасты отечественного производства стоит 650 руб. Пришла идея предложить варианты удешевления и вышли на цену около 250 руб. (при условии использования российских ингредиентов). При этом качество нашей продукции выше, потому что ее состав формируется индивидуально на основе результатов лабораторной диагностики полости рта конкретного человека, с учетом его сопутствующих диагнозов, возраста».

После того, как пациенты смогли оценить все прелести новой разработки на себе, ученые попросили их заполнить анкеты. В результате опроса оказалось, что большинство респондентов с удовольствием бы приобрели и профилактическую зубную пасту, изготовленную по индивидуальному рецепту. Так что в перспективе не исключено появление и такого товара, тем более что Минздрав страны взял курс на персонализированную медицину.

В финале конкурса Enactus северо-осетинскую разработку заметил предприниматель из Москвы, который захотел приобрести патент на нее. По итогам переговоров ученые СОГУ подготовили и подали три заявки на патенты, в том числе на схему лечения и состав. Так что есть все шансы для скорейшей коммерциализации проекта.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik