Sanofi заплатит 260 млн долл. за выход из соглашения с Lexicon

Компания Sanofi («Санофи») должна будет заплатить Lexicon Pharmaceuticals («Лексикон Фармасьютикалз») 260 млн долл. (236 млн евро) за выход из соглашения о совместной разработке противодиабетического препарата, сообщает портал FierceBiotech.

Расторжение альянса двух компаний происходит после получения неоднозначных данных клинических исследований препарата Zynquista (sotagliflozin), двойного ингибитора SGLT1-SGLT2, для лечения диабета 1-го типа. FDA не сочло эти данные достаточно убедительными для одобрения Zynquista.

В марте с.г. FDA направило Sanofi полное ответное письмо (CRL) относительно Zynquista. Через несколько месяцев в Sanofi раскрыли информацию о том, что препарат не оправдал ожиданий в лечении пациентов с хронической болезнью почек, после чего компания решила прекратить сотрудничество с Lexicon.

Данное решение влетит Sanofi «в копеечку». На этой неделе Lexicon сообщила, что за выход из альянса Sanofi заплатит 260 млн долл., из этой суммы 80% в качестве аванса перед выходом, а остальные 20% будут выплачены двумя траншами через 6 и 12 мес. после урегулирования ситуации.

Урегулировав финансовую сторону расторжения соглашения, Sanofi работает над передачей компании Lexicon ответственности за продолжающиеся исследования. Ответственность за ключевые исследования перейдет к Lexicon немедленно, а за «неключевые», например, клиническое исследование III фазы по исходам лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – через 120 дней. В целом Sanofi и Lexicon покроют собственные расходы, связанные с передачей ответственности.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik