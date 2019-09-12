GSK покупает стартап Sitari – разработчика препарата для лечения целиакии

Компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн»; GSK) заключила договор о покупке Sitari Pharmaceuticals («Сайтейри Фармасьютикалз») – первой компании, созданной ею в сотрудничестве с Avalon Ventures («Эвелон Венчурс»), сообщает портал FierceBiotech.

Sitari, разработчик биотехнологических препаратов, проводящий доклинические исследования своих разработок, создает ингибитор фермента TG2 для лечения целиакии (глютеновой болезни) – аутоиммунного нарушения пищеварения.

GSK и Avalon объединенными усилиями создали Sitari в 2013 г. В том же году Sitari привлекла 10 млн долл. инвестиций в «посевном» раунде, а затем занималась разработкой объектов интеллектуальной собственности, лицензированных у одной из структур Стэнфордского университета. Программа доклинических исследований Sitari представила достаточно доказательств, чтобы GSK заинтересовалась покупкой этого стартапа.

В результате сделки приобретения, финансовые условия которой не раскрываются, GSK получит в собственность Sitari и всю интеллектуальную собственность последней и займется доведением кандидатного ингибитора TG2 до стадии клинических исследований.

Татьяна Кублицкая

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