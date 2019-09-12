Разработан робот для учучшения фармацевтических услуг в Китае

«Умный» робот был разработан для ассистирования профессиональным фармацевтам в предоставлении фармацевтических услуг, подборе лекарств и обеспечении безопасного употребления лекарств населением.

Функции робота эквивалентны навыкам профессионального фармацевта с десятилетним опытом работы в сфере помощи пациентам принимать лекарства эффективно и безопасно, как сообщает разработчик робота, пекинская технологическая компания.

Имея в своей основе технологии искусственного интеллекта, робот способен анализировать симптомы, проверять степень безопасности употребления тех или иных лекарств, устанавливать дозировку, а также делать многое другое, как утверждают в компании-разработчике.

Создание робота направлено на ликвидацию дефицита профессиональных фармацевтов в Китае, где каждой аптеке полагается иметь профессионального фармацевта, а также менеджерам и юридическим лицам точек розничной продажи лекарств необходимо иметь профессиональную квалификацию в области фармацевтики.

По данным Центра профессиональной сертификации фармацевтов при Государственном управлении контроля над лекарственными средствами, к концу мая 2019 года в стране насчитывалось 439 тыс. профессиональных фармацевтов, зарегистрированных в компаниях розничной продажи лекарств, и около 500 тыс. аптек.

С запуском такой инициативы, как «Интернет плюс здравоохранение», Китай стал использовать различные передовые технологии для повышения уровня предоставления медицинских услуг в стране, например, мобильные приложения для регистрации в медицинских учреждениях и технологии распознавания лица для идентификации пациентов.

russian.news.cn