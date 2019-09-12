На первом в осеннюю сессию заседании Комитет по охране здоровья обсудил проблемы первичного звена здравоохранения, лекарственного обеспечения и ряд важнейших законопроектов

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, открывая заседание, отметил, что для обсуждения на первое заседание Комитета вынесены важнейшие вопросы актуальной повестки отечественного здравоохранения. Прежде всего, это законодательное обеспечение поручений Президента по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения и обеспечение тяжелобольных детей необходимыми лекарственными препаратами, незарегистрированными в Российской Федерации.

Профессиональная дискуссия состоялась при участии руководства Минздрава России, Минфина России, Минпромторга России, Счетной палаты России, Федерального фонда ОМС, пациентских организаций. В заседании принял участие руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения Андрей Исаев.

«Весь спектр вопросов, составляющих вопросы первичной медико-санитарной помощи – это по сути 60 процентов медицинской жизни – касается доступности и качества здравоохранения, лекарственного обеспечения, «сути врача», социального пакета врача, жилья, планирования здравоохранения, регионального планирования, развития ФАпов, врачебных амбулаторий, мобильных комплексов», – сообщил Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Он отметил, что Комитет по охране здоровья активно занимался вопросами первичного звена здравоохранения на уровне подкомитетов, экспертных советов. Все выездные заседания Комитета были посвящены отдельному направлению первичной медицинской помощи: «Начиная с Саратова, где мы обсуждали программу «Земский доктор», Ростов-на-Дону – онкология, Астрахань – сердечно-сосудистые заболевания, Тамбов – региональные планирование нацпроектов, Волгоград – скорая помощь: у нас все это на контроле».

Также на заседании Комитета были рассмотрены внесенные Правительством Российской Федерации законопроекты № 762700-7 «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год» и № 721917-7 «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год».

Заместитель Директора департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина России Юлия Ломейко сообщила, что по итогам 2018 года фактические расходы федерального бюджета на здравоохранение превысили 537 млрд рублей, исполнение государственной программы «Развитие здравоохранения» составило 387 млрд рублей, или 96,7% от бюджетных назначений. При этом в ходе исполнения бюджета ассигнования на программу были увеличены на 75 млрд. рублей. Это не только лекарственное обеспечение федеральных льготников, но и обновление материально-технической базы детских поликлиник, внедрение информационных систем, приобретение модульных конструкций ФАПов и передвижных медицинских комплексов, что стало началом реализации национального проекта «Здравоохранение».

В ходе обсуждения депутаты вновь обратили внимание на недостаточное финансирование здравоохранения по сравнению с показателями, рекомендуемыми ВОЗ, на недопустимость формирования территориальных программ государственных гарантий с дефицитом по региональной составляющей, на низкий уровень исполнения Федеральной адресной инвестиционной программы. Подводя итоги выступлений, Дмитрий Морозов подчеркнул системный характер недочетов в отрасли, необходимость парламентского контроля за уровнем закредитованности медицинских организаций, выполнением ФАИП и предложил рассмотреть отдельным вопросом на заседании Комитета ход реализации инвестиционной программы по объектам здравоохранения.

Законопроект об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС за 2018 год представила председатель Фонда Наталья Стадченко. Она сообщила, что доходы Фонда составили 1 896 млрд рублей, расходы – 1 988,5 млрд рублей, из них на реализацию базовой программы ОМС в регионах направлено направлены субвенции в размере 1 870,5 млрд рублей. В 2018 году 1133 тыс. человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования.

В выступлениях депутатов прозвучали вопросы недостаточного финансирования организации ОМС в ряде субъектов Российской Федерации в 2019 году после изменения методики распределения субвенций. Дмитрий Морозов напомнил, что Комитет рассматривал этот вопрос на своем заседании в июле и поручил взять его на контроль Подкомитету по вопросам совершенствования организации здравоохранения.

В свою очередь Председатель Комитета заострил внимание участников заседания на проблемах федеральных медицинских учреждений после их перевода в систему ОМС: «Из-за недостатка финансирования они теряют свой научный, кадровый потенциал, становятся слабее городских больниц», — и предложил вынести этот вопрос на парламентские слушания. Председатель Комитета призвал всех «шаг за шагом изменять ситуацию».

Следующим вопросом депутаты рассмотрели проект федерального закона, направленного на совершенствование порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, который должен стать очередным шагом к улучшению лекарственного обеспечения граждан России.

Законопроектом уточняется понятийный аппарат Федерального закона об обращении лекарственных средств, полномочия Правительства Российской Федерации по определению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, отделяет установление взаимозаменяемости от процедуры регистрации лекарств и конкретизируется формирование отпускных цен на жизненно необходимые лекарственные препараты.

Член Комитета Александр Петров подчеркнул важность законопроекта и обратил внимание на необходимость синхронизации национального законодательства с нормативным правовым регулированием Евразийского экономического союза в сфере обращения лекарственных средств.

По итогам голосования принято решение рекомендовать Государственной Думе принять законопроект в первом чтении.

Концепция законопроекта о едином информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации, который устанавливает правовые основы формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также гармонизации государственных и муниципальных информационных ресурсов, содержащих такие сведения, не вызвала возражений у членов Комитета.

Однако требуется установления единообразия использования усиленной квалифицированной электронной подписи при внесении и изменении данных в федеральном ресурсе о населении.

Также на заседании утверждена программа законопроектной работы Комитета на осеннюю сессию.

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