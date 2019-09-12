Урегулирование иска в связи с опиоидным кризисом обошлось Purdue Pharma в $3 млрд

Purdue Pharma достигла договоренности о всеобъемлющем урегулировании первого из тысяч исков, связанных с причастностью этой американской фармацевтической компании к опиоидному кризису в США, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, договоренность достигнута с группой адвокатов, представляющих интересы властей штатов, округов и городов, а также коренных народов страны. Владельцы Purdue Pharma согласны выплатить потерпевшей стороне $3 млрд наличными в течение семи лет, но не станут признавать себя виновными в чем-то предосудительном. При этом сам фармацевтический гигант объявит себя банкротом, расформируется и образует новое предприятие, которое продолжит продавать сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, перечисляя все доходы от его реализации истцам. Средства решено переводить на счет публичной компании, которой поручено выплачивать отступные потерпевшей стороне равными траншами.

Согласно публикации, Purdue Pharma после банкротства и реорганизации обязуется безвозмездно направлять ряд препаратов для обеспечения нужд пациентов, страдающих зависимостью от опиоидов или пострадавших от их передозировки. Разбирательством занимается федеральный суд Северного округа американского штата Огайо. Группа в составе пяти адвокатов занимаются около 2,3 тыс. исков против Purdue Pharma.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews