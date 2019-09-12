Инвестиции в производство медоборудования могут составить от 2 до 5 млрд рублей

Фармацевтическая группа «Р-Фарм» планирует вложить в строительство завода по производству медицинского оборудования в России от 2 до 5 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

В начале июля «Р-Фарм Холдинг», входящая в «Р-Фарм», и японская Canon Medical Systems заключили договор о стратегическом партнерстве, трансфере технологий и организации локального производства медицинского оборудования на территории РФ.

Отвечая на вопрос о планируемых инвестициях в проект, Репик сказал:

«От 2 до 5 миллиардов рублей, по нашей первичной оценке».

Завод будет производить всю линейку медицинского диагностического оборудования Canon Medical Systems: УЗИ, рентген, аппараты КТ и МРТ, а также ангиографы. По словам Репика, площадка под строительство завода пока не определена.

Подразделение Canon Medical Systems было образовано после приобретения Canon бизнеса по разработке и производству медицинской техники у корпорации Toshiba, Япония. Canon Medical Systems работает более чем в 150 странах мира, являясь одним из крупнейших производителей и поставщиков аппаратуры для компьютерной, магнитно-резонансной томографии и ультразвуковых исследований.

ИСТОЧНИК: ПРАЙМ

gmpnews