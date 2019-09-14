Совладелец «Уралбиофарма» будет выпускать продукцию под маркой «Горижопа»

Фирма «Корона Тэхет» уральского бизнесмена Малика Гайсина регистрирует товарный знак «Горижопа». Его планируют использовать для косметической продукции, зубных паст, бытовой химии, медицинских, фармацевтических и ветеринарных препаратов.

На «Уралбиофарме» посетовали на звонки журналистов, интересующихся перспективами «Горижопы». По словам сотрудников, выпускать продукцию будут на другой производственной площадке – какой именно, не уточняют. Пока речь идет об антицеллюлитных кремах. «Это будет эффективная косметика, помогающая подтягивать и разглаживать кожу людям, которые следят за своей фигурой, – пояснила «ФВ» Эльвира Шпейт, член совета директоров АО «Уралбиофарм». – Ее название говорит само за себя».

В народе «горижопой» называют аналогичную продукцию компании NL International, распространяемую через сетевой маркетинг. По сути, зарегистрировав товарный знак, фирма Малика Гайсина получит права на уже раскрученный бренд.

Уральский олигарх Малик Гайсин владеет предприятиями, выпускающими лекарства, машиностроительную продукцию и хлебобулочные изделия. В 2017 г. предприниматель начал расширять аптечную сеть за счет покупки муниципальных и государственных аптек, выставляемых на торги. На сегодняшний день самым крупным его приобретением стала «Ханты-Мансийская аптека».

Михаил Старков

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