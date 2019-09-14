Как я провел это лето

Лето традиционно считается «мертвым» сезоном в аптеке, что и неудивительно.

Большая часть потенциальных покупателей в этот период отдают предпочтение либо отдыху на различных курортах, либо трудотерапии на приусадебных участках. В связи с чем продажи падают. Думается, этот год не стал исключением. Но, чтобы не быть голословными, давайте оперировать цифрами.

На 22 неделе, с которой по календарю должно было начаться долгожданное лето, аптечные продажи оказались на отметке 18,9 млрд рублей. И хотя они, конечно, были ниже, чем в зимние месяцы, но все-таки превысили показатели первой майской недели − 17,9 млрд рублей.

Пик летних продаж пришелся на 29 и 33 недели − 19,26 млрд рублей на каждой. Конец августа ознаменовался минимумом в 16,46 млрд рублей. Видимо подготовка к новому учебному году в последнюю неделю августа перетянула на себя материальные и физические ресурсы россиян.

Рассматривая товары аптечного ассортимента по сегментам, можно увидеть, что лекарственные средства продолжают оставаться в приоритете и в летний сезон. Они заняли в покупках россиян весомую долю в 92%. А самыми популярными брендами в этот период оказались Ксарелто, Нурофен и Детралекс.

На БАД и дополнительный ассортимент пришлись доли соответственно в 6% и 2%.

Источник: AlphaRM

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