Pfizer создаст глобальную сеть цифровых портов для разработки «терапии прорыва»

Компания Pfizer («Пфайзер») планирует создать мультинациональную сеть цифровых исследовательских портов (хабов), которые будут действовать с опорой на решения искусственного интеллекта (ИИ) и результаты анализа «больших» данных, сообщает портал FierceBiotech.

Построение глобальной сети начнется с нового предприятия в г. Салоники (Греция). Pfizer рассчитывает создать технологию, которую можно будет инкорпорировать в процессы разработки лекарственных препаратов и вакцин.

Салоники выбраны для начала проекта потому, что, по словам официального представителя Pfizer, в Греции в целом существует высокая концентрация талантливых специалистов в сфере цифровых технологий. Pfizer планирует сотрудничать с университетами и «инкубаторами инноваций» этой страны, чтобы собрать в Салониках команду мирового класса, которая будет помогать компании в достижении основной цели – разработке прорывных решений, способных изменить жизнь пациентов, заявил представитель Pfizer.

В Pfizer ожидают, что работа предприятия в Салониках – первого из шести в будущей сети цифровых хабов – начнется в 2020 г. На нем будет создано до 200 рабочих мест. В компании еще окончательно не определились с местами размещения остальных хабов.

Татьяна Кублицкая

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