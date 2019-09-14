FDA одобрило препарат для предотвращения преждевременных родов

FDA одобрило препарат hydroxyprogesterone caproate (HPC) южноафриканской компании Aspen Pharmacare («Эспен Фармакеа»), применяемый у беременных женщин для предотвращения преждевременных родов, сообщает агентство Reuters.
Ранее официальный представитель Aspen, работающей более чем в 50 странах, заявил, что в компании рассматривают рынок США как представляющий таргетные возможности роста для нишевых препаратов в сегменте женского здоровья.
Aspen будет производить HPC и продавать его партнерской компании для маркетинга и дистрибуции в США, где у южноафриканского производителя нет представительства.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik