FDA одобрило препарат для предотвращения преждевременных родов

FDA одобрило препарат hydroxyprogesterone caproate (HPC) южноафриканской компании Aspen Pharmacare («Эспен Фармакеа»), применяемый у беременных женщин для предотвращения преждевременных родов, сообщает агентство Reuters.

Ранее официальный представитель Aspen, работающей более чем в 50 странах, заявил, что в компании рассматривают рынок США как представляющий таргетные возможности роста для нишевых препаратов в сегменте женского здоровья.

Aspen будет производить HPC и продавать его партнерской компании для маркетинга и дистрибуции в США, где у южноафриканского производителя нет представительства.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik