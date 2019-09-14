Navicon совместно с Breffi разработали ИТ-решение для омниканального продвижения фармбрендов

ИТ-интегратор и разработчик Navicon и компания омниканального продвижения брендов Breffi создали новое решение, которое поможет фармацевтическим компаниям внедрить омниканальный подход к маркетингу.

OmniYou, решение нового поколения, позволяет значительно повышать возврат инвестиций от маркетинговых кампаний, эффективно реализовывать омниканальную стратегию, используя автоматизацию управления каналами коммуникации с целевой аудиторией.

Сегодня маркетинг использует множество каналов коммуникации: телефонные звонки и смс-сообщения, социальные сети и мессенджеры, вебинары и конференции, face2face визиты. Причем визиты медицинских представителей – наиболее эффективный и дорогостоящий канал. Перед маркетологами встает задача повысить ROI. Как сократить бюджет на продвижение, не снижая эффективность маркетинговых активностей? Как увеличить покрытие и частоту коммуникации без использования традиционных дорогих методов продвижения?

Переход к омниканальному маркетингу решает эту задачу. Однако отсутствие единого источника данных о целевой аудитории, необходимое для омниканального продвижения, выдвигает новые требования к IT-архитектуре компаний: остро встает вопрос единого центра хранения информации.

Для того чтобы помочь эффективно выстроить всю систему коммуникаций в рамках продвижения брендов, компании Navicon и Breffi создали решение, которое позволит маркетологам не только выстроить единое хранилище информации по клиентам с полными и релевантными данными, но и интегрировать между собой все каналы коммуникации, а также обогатить их новыми данными о целевой аудитории, полезными для достижения целей компании.

Решение автоматизирует весь маркетинговый цикл продвижения, предоставляя бренд-менеджерам инструменты для управления коммуникацией с целевой аудиторией, включая сегментацию клиентской базы, создание циклового плана коммуникации и набора триггерных кампаний, выстраивая best customer journey для каждого клиента. В рамках создания последних маркетологи создают и триггеры, которые автоматически задействуют нужные каналы при наступлении обозначенных событий. Для того чтобы видеть, насколько эффективны текущие маркетинговые активности, в решении реализован блок аналитики со всеми необходимыми отчетами.

«Основной нашей целью является помощь фармацевтическим компаниям в повышении ROI маркетинговых активностей. Для этого надо обеспечить качественные и непротиворечивые данные и дать маркетологам удобные инструменты автоматизации всего цикла продвижения: от стратегии до исполнения и аналитики. Решение OmniYou создано на основе технологической и бизнес-экспертизы двух компаний, много работающих на рынке фармацевтики и понимающих текущие потребности этого бизнеса», – сказал Илья Народицкий, OmniYou product owner в компании Navicon.

«В последние годы на рынке продвижения фармацевтических брендов мы видим тенденцию к уходу от оценки эффективности маркетинга по количеству проданных пачек препарата. Новые подходы к маркетингу говорят о том, что оценивать результативность промо-кампаний нужно по изменению восприятия бренда аудиторией. И прежде всего это выражается в повышении числа лояльных бренду клиентов – врачей и провизоров. С помощью платформы OmniYou мы помогаем фармацевтическим компаниям выстроить прозрачную систему маркетинговых активностей, из которой будет понятно, какие из них приводят к изменению лояльности целевой аудитории, а какие стоит заменить на более эффективные – и в соответствии с этим выстроить стратегию коммуникаций», – отмечает Евгений Гордеев, генеральный директор компании Breffi.

Источник: Navicon

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