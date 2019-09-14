УК фонда «Р-Фарма» и РВК может стать управляющей компании Венчурного фонда Минпромторга

Компания «РусБио Венчурс» подала заявку на конкурс по отбору управляющей компании Венчурного фонда Минпромторга РФ и РВК для финансирования проектов в медицине и фармацевтике на ранних стадиях. В ближайшие три года фонд будет распоряжаться 4,5 млрд рублей бюджетных средств. Заявки подали также менеджер Skolkovo Ventures и компания Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).

Конкурс на отбор управляющей компании венчурного фонда «ФармМед Инновации» объявлен в июле 2019 года, итоги будут подведены 16 сентября.

На конкурс подано три заявки – от «РусБио венчурс», «Экол и НК» и «ИТМО Венчурс партнерс», следует из документов РВК.

ООО «РусБио Венчурс» – управляющая компания венчурного фонда RBV Capital, созданного «Р-Фарм» и РВК в 2014 году. Тогда стороны вложили в фонд по 1 млрд рублей. Он призван инвестировать в разработчиков медицинской техники и изделий медицинского назначения, а также создателей IT-решений в области биомедицины и объекты из смежных отраслей. RBV Capital уже инвестировал, например, в разработку резидента «Сколково» – компании Advanced Gene & Cell Technologies, американскую биотехнологическую компанию Bonti, британскую Image Analysis Ltd.

Другой претендент – ООО «Экол и НК» – с июля 2019 года принадлежит менеджеру по инвестиционным сделкам Skolkovo Ventures Данилу Хорохордину. Это личная инвестиция Хорохордина, компания никак не связана со Skolkovo Ventures, а РВК уведомили об этом, сообщили Vademecum в пресс-службе «Сколково».

Третий участник отбора – ООО «ИТМО Венчурс партнерс». Доля в 12,7% этой компании принадлежит петербургскому Университету ИТМО, еще по 29,1% у Сергея Хмелевского, Алексея Толмачева, Игоря Кудинова.

На фонд «ФармМед Инновации» выделено 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Он будет инвестировать в проекты по разработке новых лекарственных препаратов и средств их доставки, медизделий, а также программного обеспечения в медицине на ранних стадиях. Фонд создается на десять лет с возможностью пролонгации на два года.

Управляющая компания («управляющий товарищ») должна инвестировать 1% от общего объема вложений. Она будет получать на содержание до 2% в год от обозначенного или совершенного объема инвестиций. Два представителя УК войдут в состав инвестиционного комитета.

Источник: РВК

vademec