Sanofi готовы в течение месяца подать досье на регистрацию «Фризиума»

Регистрация пройдет в ускоренном формате, об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отвечая 13 сентября на вопросы россиян в прямом эфире.

«Переговоры Минздрава с компанией Sanofi, они уже сейчас привели к тому, что Sanofi готовы в течение месяца подать досье на регистрацию [«Фризиума»]. С учетом того, что этот препарат в течение 20 лет находится в обращении, то это будет ускоренная регистрация, без дополнительных клинических исследований, с использованием соответствующих документов, которые есть», — сказала она.

По словам министра, «Московский эндокринный завод» уже приступил к фактически окончательной отработке запуска отечественных препаратов и отечественных форм для некоторых препаратов, в частности, в которых нуждаются дети. Выпуск некоторых препаратов запланирован уже на 2021 год, добавила она.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews