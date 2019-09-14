Sanofi заплатит Lexicon 260 млн долларов за прекращение сотрудничества

Американская Lexicon Pharmaceuticals сообщила, что Sanofi SA заплатит 260 млн долларов за выход из соглашения о совместной разработке противодиабетического препарата Zynquista.

Согласно условиям соглашения, французская фармацевтическая компания выплатит 208 млн авансом, остальную часть Lexicon получит в течение 12 месяцев. При этом, согласно договору о сотрудничестве, заключенному в 2015 году, Lexicon могла рассчитывать на получение до 1,4 млрд долларов.

Расторжение альянса происходит после получения неоднозначных данных клинических исследований по препарату Zynquista (sotagliflozin). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не сочло эти данные достаточно убедительными для одобрения Zynquista, причем группа экспертов ведомства высказала опасения по поводу риска развития диабетического кетоацидоза.

В результате расторжения договора Lexicon вернутся глобальные права на разработку и коммерциализацию Zynquista, который уже был одобрен в Европейском Союзе для применения у пациентов с диабетом 1 типа.

Zynquista (sotagliflozin) представляет собой ингибитор SGLT1 и SGLT2, натрий-глюкозных котранспортеров, отвечающих за большую часть реабсорбции глюкозы. Ингибирование SGLT 1/2 позволяет лучше контролировать уровни сахара в крови у пациентов с диабетом 1 и 2 типов.

gmpnews