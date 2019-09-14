Вероника Скворцова: лекарственное страхование – самая прогрессивная система

Россия намерена внедрить систему лекарственного обеспечения всего населения. По словам Вероники Скворцовой, президент Владимир Путин поручил доложить о первых результатах работы такой системы в 2023 г.

По словам министра, лекарственное страхование – самая прогрессивная система. Ее преимущество в том, что она не предполагает централизованных закупок препаратов, позволяет работать персонифицированно, дать человеку то, что прописал доктор.

«Для запуска этой системы необходима совершенная информационная система льготного лекарственного обеспечения, которая бы включала не только все медорганизации, но все склады и аптеки. Мы должны перейти полностью на электронный рецепт. В этой системе мы должны видеть каждую упаковку лекарственного препарата. Все информационные системы должны быть объединены. В идеале система должна быть распространена на все жизненно важные препараты», – рассказала Вероника Скворцова.

В итоге пациенту не надо будет иметь на руках рецепт, информация о назначенном препарате будет в единой электронной базе. Лекарство в аптеке можно будет получить по референтной цене. Если пациент захочет купить препарат дороже, ему надо будет доплатить разницу. Льготные категории граждан по-прежнему будут получать все лекарства бесплатно.

«В настоящее время программа льготного обеспечения в амбулаторном сегменте охватывает 19% населения. Поэтапно надо подключить все население. Первый шаг нами уже сделан: подготовлен законопроект о едином регистре льготополучателей, который объединит федеральных и региональных льготников, уберет дублирование. Вслед за этим со следующего года мы планируем запустить пилотные проекты, которые позволят нам отработать механизмы для перехода к этой системе. На наш взгляд, пилотным проектом может стать обеспечение пациентов, у которых случились острые сердечно-сосудистые события или была операция сердечно-сосудистой системы. Мы бы хотели со следующего года отработать этот блок. Это позволит эффективно бороться с повторением острых сосудистых нарушений», – заключила она.

Елена Калиновская

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