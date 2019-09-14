Минздрав меняет порядок госзакупок лекарств, но по-прежнему ориентируется на самую низкую цену

На портале regulation.gov.ru размещен проект приказа Минздрава «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком ‎(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения». Документ отменяет действие существующих правил определения начальной цены контракта и вводит новые.

Как говорится в пояснительной записке, документ позволит унифицировать порядок расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок лекарств для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кроме того, изменения понадобились из-за внесенных поправок в ФЗ № 44 «О контрактной системе».

По мнению главного юриста экспертно-консультационного центра Института госзакупок Алексея Федорова, представленный Минздравом проект приказа для общественного обсуждения следует рассматривать скорее в качестве приглашения заинтересованных лиц подавать свои предложения, нежели в качестве проекта высокой степени готовности.

«Главное, на что надо обратить внимание – это на обозначенные в проекте концептуальные подходы. Так, Минздравом сохранена ориентация на минимально цену при проведении первой закупки (п. 7 проекта Порядка) с прежним перечнем методов обоснования цены единицы препарата, включая референтную цену, что сохраняет риски высокого числа несостоявшихся закупок», – говорит эксперт.

В то же время он указывает, что есть позитивные сдвиги, которые могут улучшить ситуацию. Во-первых, расчет референтной цены предлагается проводить два раза в год вместо четырех с месячным периодом отсрочки введения, что оставляет возможность их проверки на соответствие рынку и подготовки к использованию новой цены. Во-вторых, в п. 8 проекта Порядка заложена возможность исключения ряда цен из расчета. «Конечно, перечень исключений надо существенно дорабатывать, но хорошо, что упоминания об исключениях появились в проекте», – говорит Алексей Федоров.

В-третьих, в отличие от приказа №871-н в новом проекте отсутствуют многократные переобъявления закупки с незначительным повышением цены. «Да, из проекта невозможно понять, по какой цене будет объявляться повторная закупка, но есть основания надеяться, что в окончательной редакции Минздрав все же предусмотрит возможность выставления рыночной цены уже при проведении второй закупки», – поясняет представитель Института госзакупок.

Кроме того, есть техническая поправка о расчете цены единицы лекарственного препарата, связанная с введением с 1 октября возможности закупки лекарственных препаратов без указания конкретного количества. Впрочем, по мнению Алексей Федорова, здесь усматривается излишнее стремление урегулировать в приказе порядок расчета максимального значения цены контракта в таких закупках, поскольку в этом случае подобное обоснование не требуется с учетом специфики закупок.

Елена Калиновская

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