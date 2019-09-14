«Доктору Чехову» оставили право на коммерческое обозначение «Аптека от склада»

ООО «Доктор Чехов» доказало, что имеет приоритетное право на использование коммерческого обозначения «Аптека от склада». Соответствующее решение в пользу предприятия на днях вынес Суд по интеллектуальным правам.

Все началось с того, что ООО «Аптека от склада» пожаловалось на недобросовестную конкуренцию в УФАС Республики Татарстан. Жалоба была признана обоснованной, «Доктора Чехова» обязали перестать нарушать закон. Компания обжаловала решение УФАС в суде. Спор растянулся на несколько лет, так как судебные инстанции принимали то одну, то другую сторону конфликта.

ООО «Доктор Чехов» начало использовать наименование «Аптека от склада» в 2009 г. в Тюменской области, а позже открыло торговые точки под такой вывеской в других субъектах, в том числе в Татарстане. Но к тому моменту в Казани уже было свое ООО «Аптека от склада» (зарегистрировано в 2011 г.), и оно не хотело уступать пальму первенства конкуренту-тезке. Однако законом установлено, что коммерческое обозначение действует на всей территории России. Дело пришлось рассмотреть повторно, и оно снова прошло все инстанции. Наконец 11 сентября 2019 г. Суд по интеллектуальным правам вынес постановление в пользу «Доктора Чехова». Кассационная жалоба территориального органа УФАС оставлена без удовлетворения.

Екатерина Погонцева

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