Антон Харитонов: я не вижу предпосылок для сдвига даты внедрения маркировки

Стартовала серия образовательных мероприятий под брендом «PROекции будущего» по поддержке производителей лекарственных препаратов в процессе внедрения маркировки.

12 сентября «Фармвестник» совместно с независимым экспертом по маркировке и ИТ-решениям Антоном Харитоновым провели первую конференцию «Управление проектом внедрения системы маркировки».

В рамках мероприятия эксперт дал ответы на наиболее популярные вопросы от руководителей предприятий, представительств и ответственных за внедрение маркировки, которые касались как тонкостей законодательной базы, так и методов сокращения затрат в процессе подключения к системе.

По словам Антона Харитонова, в настоящий момент уже можно сказать, что система зафиксировалось.

«Дата 1 января 2020 года “зашита” в законе. Ожидать, что будут какие-то изменения – утопия. Я не вижу предпосылок для сдвига этой даты», – заявил эксперт.

Тем не менее на сегодняшний день для 98,6% производителей ЛС система работает в экспериментальном режиме.

При этом каждый производитель может оценить свою степень готовности, воспользовавшись «критериями успеха», которые обозначил Антон Харитонов.

Если производитель зарегистрирован в ФГИС МДЛП, можно считать, что первый шаг сделан. Второй критерий успеха – подготовка оборудования и умение сериализировать вторичную упаковку (оборудование для этого установлено на предприятии и валидировано). Третий – установлена и интегрирована с учетными системами предприятия ПО «Станция управления заказами». Наконец, последний – оформление договорных отношений на получение регистраторов эмиссии и оплату кодов.

Вторая конференция, посвященная теме маркировки, состоится в октябре.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Баранова

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