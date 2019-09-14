Разработанный НПО «Микроген» ботулотоксин выходит на рынок Киргизии

Ботулинический токсин типа А, известный в России под брендом «Релатокс», прошел государственную регистрацию в Министерстве Здравоохранения Киргизской Республики. Он будет применяться в республике по тем же показаниям, что и в России: как средство борьбы с возрастными изменениями и в качестве терапии блефароспазма, спастичности мышц верхних конечностей после инсульта, гипергидроза и спастических форм детского церебрального паралича (ДЦП). Ожидается, что экспортные поставки начнутся уже в следующем году.

«Киргизия – первая зарубежная страна, куда будет поставляться «Релатокс», и мы возлагаем большие надежды на это направление. В планах также расширение сотрудничества с другими странами – Узбекистаном, Азербайджаном и Бразилией», – прокомментировал Андрей Загорский, генеральный директор АО «Нацимбио».

Разработка НПО «Микроген», препарат «Релатокс», станет единственным российским аналогом среди доступных на рынке препаратов на основе ботулотоксина типа А. На сегодняшний день компания в общей сложности экспортирует в республику около 20 наименований лекарственных препаратов. Микроген поставляет продукцию на экспорт в 11 стран, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армению, Киргизию, Монголию и др.

«Релатокс» производится по полному циклу на предприятии «Микрогена» холдинга «Нацимбио» (Госкорпорация Ростех) в городе Уфа. В прошлом году «Микроген» запустил новый участок по производству препарата, мощность которого кратно увеличит производство. Проект имеет всероссийский охват – в первом полугодии 2019 года препарат «Релатокс» закупили лечебные учреждения из 15 регионов России. В этом году проект развития производства ботулинических токсинов типа А компании НПО «Микроген» стал победителем общероссийской премии в области импортозамещения «Проектный лидер» в номинации «Медицина».

АО «НПО «Микроген» является уникальным предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку более половины от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 250 препаратов.

gmpnews