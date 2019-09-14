Компания Biocon договорилась с CMS о поставках трех дженериков в Китай

Одна из ведущих индийских биофармацевтических компаний Biocon Ltd объявила о подписании соглашения с «дочкой» компании China Medical System Holdings Ltd. (CMS) о лицензировании и поставках трех генерических препаратов в Китай.

Этот шаг соответствует долгосрочной стратегии Biocon в области генерических препаратов и расширяет присутствие компании на китайском фармацевтическом рынке, который является вторым по величине рынком фармпрепаратов в мире.

Согласно условиям соглашения, Biocon будет отвечать за разработку, производство и поставку продукции, а CMS – за регистрацию и коммерциализацию продуктов в Китае.

Согласно последним данным IQVIA, общий объем китайского рынка для препаратов, указанных в соглашении, составляет около 0,8 млрд долларов. Первоначальный срок действия соглашения составляет 10 лет с даты коммерциализации препаратов и может быть продлен на два года по взаимному согласию и распространен на другие препараты.

«Мы рады сотрудничеству с CMS, ведущей китайской фармацевтической компанией в регионе. Договор позволит нам предложить одобренные в США генерические составы пациентам в Китае, что позволит в скором времени выйти на второй по величине в мире и быстро растущий рынок дженериков», — прокомментировал сделку Арун Чандаваркар, генеральный директор Biocon.

gmpnews