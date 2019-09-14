Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнится на 24 препарата с 2020 года

На данный момент он включает 735 наименований

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнится на 24 препарата с 2020 года, сообщила в пятницу во время прямого эфира «Министр на связи» министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Сейчас уже комиссия экспертов проголосовала за дополнительное включение в этот перечень еще 24 препаратов с 2020 года. Хотела бы отметить, что включаются препараты самые современные, высокотехнологичные, особенно большое число препаратов включается противоонкологических, но и по другим разделам тоже», — сказала министр.

Она добавила, что перечень с 2015 года существенно расширился — на 150 международных непатентованных наименований. На данный момент он включает 735 наименований.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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