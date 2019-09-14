Для доставки лекарств предложено использовать беспилотные летательные аппараты

Этот способ помог бы решить проблему доступности препаратов для проживающих граждан в удаленной и труднодоступной местности, соответствующее предложение зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру здравоохранения Веронике Скворцовой.

«В целях улучшения социального климата и повышения уровня жизни людей в труднодоступных и удаленных местностях предлагаем разработать комплексную программу «Мобильные лекарства» с возможностью доставки лекарственных средств с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в письме.

В качестве пилотного проекта программы Чернышов предлагает такую доставку в нескольких регионах. В рамках реализации этой программы депутат предлагает привлечь региональные аптечные сети и учреждения здравоохранения.

«У нас в ряде регионов остается проблема, связанная со сложной логистикой и удаленностью проживания. То есть люди могут потратить много сил и времени, чтобы добраться из села в город и столкнуться с тем, что нужный им препарат опять не завезли в аптеку. При этом надо иметь в виду, что доставка на дом, а тем более жизненно важных вещей, — не только вопрос комфорта или логистики, но и необходимость для многих наших граждан, которые не имеют возможность или затрудняются выйти из дома. Это, например, люди с ограниченными физическими возможностями, пожилые, матери с маленькими детьми, люди, живущие в удаленных местах или за городом, да и просто занятые на работе, которым важна экономия времени», — сказал Чернышов.

В своём обращении к министру он пояснил, что возведение инфраструктуры в труднодоступных и удаленных местностях порой невозможно по естественно-географическим и демографическим причинам. А особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, проживающих на таких территориях. Депутат отметил, что дроны могли бы стать способом доставки жизненно важных для людей препаратов.

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

gmpnews