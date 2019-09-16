GSK будет производить вакцину от ветряной оспы на площадке компании «Нанолек»

Международная фармацевтическая компания GSK и российская биофармацевтическая компания «Нанолек» 16 сентября на форуме «Биотехмед» заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, в рамках которого вакцины GSK будут производиться на мощностях компании «Нанолек» в России.

На первом этапе совместного проекта запланирован перенос на российскую площадку технологий производства вакцины GSK для профилактики ветряной оспы. Запуск производства запланирован на 2021 г. Совокупные инвестиции в проект в течение его реализации по оценкам компаний составят около 6,5 млрд руб., включая капитальные и операционные расходы.

В дальнейшем компании планируют перенести в Россию производство других вакцин GSK как для поставок в рамках Национального календаря профилактических прививок и региональных программ иммунизации, так и для коммерческого рынка.

Соглашение между компаниями заключено на 10 лет с возможностью продления.

Вице-президент и генеральный директор GSK Фарма в России Олег Дубянский уверен, что технологические компетенции «Нанолека» в сочетании с широтой вакцинального портфеля GSK и глобальным опытом в развитии производства позволит реализовать этот амбициозный проект. «Это партнерство станет значительным вкладом в детское здравоохранение и программу борьбы с инфекционными заболеваниями в России, а также будет способствовать развитию российской фармацевтической промышленности», – добавил он.

«Трансфер глубоких стадий производства вакцины для профилактики ветряной оспы на нашу площадку станет одним из ключевых приоритетов партнерства с GSK, – отметил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко. – Это связано с высокой потребностью этой вакцины в нашей стране. По официальным данным только в 2018 г. было зарегистрировано более 830 тыс. случаев ветряной оспы».

Елена Калиновская

pharmvestnik