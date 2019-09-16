Предельная стоимость инспекции на соответствие GMP выросла почти в два раза

Минпромторг РФ разработал новую методику определения стоимости услуги инспектирования зарубежной производственной площадки и предельный размер платы за эту услугу. Соответствующий приказ №3021 от 15 августа 2019 г. «Об утверждении методики определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств (для медицинского применения), производство которых осуществляется за пределами Российской Федерации» Минюст зарегистрировал 12 сентября 2019 г.

Согласно предыдущему приказу, утвердившему методику определения стоимости инспектирования зарубежной производственной площадки на соответствие GMP, предельный размер платы за эту услугу составлял 2,88 млн руб. с НДС 18%, из них – 1,71 млн руб. стоимость услуги и 1,17 млн руб. командировочные расходы.

Новая предельная стоимость инспектирования GMP составляет 4,88 млн руб., из них плата за услугу – 3,68 млн руб., командировочные расходы – 1,2 млн руб.

Елена Калиновская

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