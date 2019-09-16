В составе препарата ранитидин обнаружен канцероген

Потенциальный канцероген N-нитрозодиметиламин (NDMA) обнаружен в ранитидине нескольких производителей, включая оригинальный Zantac. Об этом сообщает FDA на официальном сайте.

Выявлены низкие уровни NDMA, в настоящий момент регулятор проводит оценку риска для пациентов.

Ранее NDMA был обнаружен в валсартане, первые сообщения поступили от европейского регулятора в июле 2018 г. Этот же канцероген позднее был выявлен в ирбесартане. Кроме того другой канцероген – нитрозо–N–метил–4–аминомасляная кислота (NMBA) – обнаружен в лозартане. В течение года с рынков США, Европы и России проходил отзыв серий валсартана, ирбесартана и лозартана, содержащих опасные примеси.

К июню 2019 г. описаны четыре канцерогена в составе лекарств: NDMA, N–нитрозодиэтиламин (NDEA), нитрозо–N–метил–4–аминомасляная кислота (NMBA) и диметилформамид (DMF).

Елена Воронина

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