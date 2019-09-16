ФАС России о заявлениях, связанных с отсутствием в обращении лекарственных средств

«Эксперты» фармрынка заявляют в СМИ о массовом уходе лекарственных препаратов с российского рынка. Так, по их данным, таких препаратов насчитывается порядка 700, некоторые говорят о 900, и что уход их связан с государственным регулированием цен на лекарства. Эти заявления не соответствуют действительности.

ФАС России внимательно изучила информацию и запросила соответствующие данные у Минздрава России. По данным министерства, за 2018-2019 годы фармпроизводители инициировали отмену регистрации 471 позиции лекарственных препаратов. Подавляющее большинство этих препаратов имеет аналоги, которые находятся в обращении. В то же время только в 2018 году компаниями было зарегистрировано 662 лекарственных средства. При этом, фармкомпании, которые приняли решение вывести свои препараты с рынка, наиболее часто среди причин указывают производственные сложности, модернизацию процессов и оборудования, пересмотр продуктового портфеля, а также изменения упаковок, дозировок и наименований лекарственных форм.

Так, по данным Института правовых экспертиз по состоянию на 12 июля 2019 года Государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты содержит более 39 тыс. реестровых записей (лекарственных препаратов в дозировках и упаковка). Из них только 9 793 препарата обращаются на рынке.

«Такая ситуация складывалась годами из-за проблем с актуализацией информации в реестре. В настоящее время процесс пересмотра цен на лекарственные препараты интенсифицировал деятельность фармпроизводителей в этом направлении: компании начали активно отзывать из реестра препараты в дозировках и формах, которые не обращаются на рынке. Это является положительным фактором для рынка, который в ближайшее время будет только усиливаться», — комментирует Тимофей Нижегородцев, начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России.

Что касается многочисленных срывов аукционов на закупку лекарств в 2019 году, то они были связаны с некорректным расчётом референтных цен, опубликованных в Единой информационной системе (ЕИС), а не с новой методикой ценообразования.

«В настоящее время антимонопольное ведомство продолжает совместную работу с Минздравом России над исправлением Единого справочника-каталога лекарственных препаратов и соответствующим приказом. Новый проект приказа, который поступил на согласование в ФАС, должен устранить риски срыва аукционов в случае возможных проблем, вызванных работой каталога», — говорит Тимофей Нижегородцев.

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