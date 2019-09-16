Мантуров: отечественные производители к 2024 году займут 40% российского рынка медизделий

Российские производители медоборудования к 2024 году почти вдвое – с 23% до 40% – увеличат свою рыночную долю благодаря протекционистским мерам и реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом на форуме «Биотехмед» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«В предыдущие годы нам во многом удалось создать производственную базу и нарастить компетенции практически по всем ключевым направлениям. Сейчас 88% номенклатуры медизделий и расходных материалов, используемых в новой модели центральной районной больницы, уже выпускается отечественными производителями», – заявил Мантуров.

По словам министра, из 137 позиций номенклатуры медоборудования, утвержденных для переоснащения медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение», 107 наименований выпускается на российских предприятиях, в их создании принимают участие 290 производителей. При этом на поддержку перспективных разработок в медпроме Правительством РФ предусмотрено выделение 5,6 млрд рублей.

В нацпроект «Здравоохранение» заложено более 290 млрд рублей на дооснащение и переоснащение медорганизаций с 2019 по 2024 год.

В декабре 2018 года Минздрав РФ рекомендовал закупать медицинские изделия и оборудование отечественных производителей при «эквивалентных технологических характеристиках» по двум программам нацпроекта – борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова не исключала возможности предоставления преференций российским предприятиям.

В апреле 2019 года Минпромтог предложил установить требование к закупкам субъектов по нацпроекту: не менее 50% затрат должно приходиться на отечественное оборудование. «При условии надлежащего исполнения государственными заказчиками требований постановления Правительства РФ от 5 февраля 2015 года №102 [правило «Третий лишний». – Vademecum], нацпроект позволит поддержать рост доли отечественных медицинских изделий в условиях растущего рынка», – утверждали тогда в ведомстве.

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Фото: minpromtorg.gov.ru

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