«Ростех» локализует в Красногорске производство итальянских эндопротезов

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») заключил соглашение по локализации производства эндопротезов с итальянской компанией Limacorporate. Договор о намерениях подписали генеральный директор входящего в «Швабе» Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ) Вадим Калюгин и вице-президент Limacorporate Иво Волпи Лисьяк.

Документом предполагается локализация высокотехнологичного производства эндопротезов. На первом этапе КМЗ станет дистрибьютором продуктов Limaсorporate в России и затем начнет трансфер технологий для локализации выпуска МИ на своей производственной площадке. После запуска завода глубина локализации будет доведена до 51%, на последнем этапе реализации совместного проекта планируется трансформация в производство полного цикла. Помимо этого, КМЗ займется маркетинговым продвижением продукции.

В свою очередь Limaсorporate возьмет на себя обязательства по передаче технологий, необходимых для создания производства эндопротезов в России.

«Локализация современных технологий позволяет в короткие сроки освоить производство медицинских изделий на территории России. Мы планируем оперативно перейти от частичной локализации к полноценному производству эндопротезов крупных суставов и постепенному наращиванию присутствия на российском рынке до 30% к 2030 году», – заявил исполнительный директор ГК «Ростех» Олег Евтушенко.

Рынок эндопротезов крупных суставов в России оценивается в 100–120 тысяч имлантаций в год при потребности в 180–200 тысяч операций.

Limacorporate – один из крупнейших производителей эндопротезов в Европе, основанный в 1945 году, штаб-квартира располагается в Удине (Италия). Компания занимается производством плечевых, тазобедренных, коленных протезов, а также эндопротезированием мелких суставов, имеет филиалы в 18 странах мира. Оценочная мощность собственных производственных площадок компании в Италии и Сан-Марино составляет 200 тысяч эндопротезов в год.

Красногорский завод им. С. А. Зверева – предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающее по программе конверсии оптические приборы, системы безопасности и медицинскую технику. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году выручка КМЗ превысила 12,6 млрд рублей, чистая прибыль составила 920 млн рублей.

В конце августа 2019 года еще одно предприятие ОПК – корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – анонсировало создание производства эндопротезов из углерод-углеродных композиционных материалов на ТОСЭР Нытва в Пермском крае с общим объемом инвестиций 765 млн рублей.

Источник: Ростех

Фото: travmaorto.ru

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