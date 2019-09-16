В ТОП200 российских частных компаний Forbes вошли восемь фармпредприятий

В рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России» по итогам 2018 года вошли восемь фармкомпаний. Среди них – четыре группы разнопрофильных предприятий, три дистрибьютора и аптечная сеть.

Группа «Протек», объединяющая одноименного дистрибьютора, аптечную сеть «Ригла» (бренды «Ригла», Живика» и «Будь здоров») и производственный дивизион (заводы «Сотекс» и «Рафарма»), оказалась на 33-й строчке рейтинга с выручкой 251,7 млрд рублей по итогам 2018 года. Дистрибьютор группы с 2018 года ужесточил требования к аптечным сетям, требуя обязательного финансового обеспечения по товарным кредитам, и, соответственно, сократил отгрузки, в связи с чем «Протек» оказался в рейтинге Forbes на пять ступеней ниже прошлогодней позиции.

Выручка группы «Катрен» (объединяет дистрибьютора и аптечную сеть «Мелодия здоровья») также в 2018 году сократилась на 4,4% – до 232 млрд рублей, и компания Леонида Конобеева переместилась в ТОП200 Forbes с 31-го на 37-е место.

Дистрибьюторы «Пульс» и «Фармкомплект», напротив, заметно выручку нарастили: на 24% и 25% соответственно. «Пульс» поднялся по сравнению с прошлогодним рейтингом на 15 строчек, заняв 46-ю позицию, а «Фармкомплект» – на 18 ступенек, до 180-го места.

Улучшила позиции в рейтинге родственная аптечной сети «Имплозия» дистрибьюторская компания «Фармперспектива», с выручкой 55,4 млрд рублей (+13,3%) переместившаяся со 172-й на 171-ю строчку ТОП200 Forbes. Сама «Имплозия» заняла 4-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2018 года» с выручкой 46,2 млрд рублей.

«Фармстандарт» Виктора Харитонина в 2018 году увеличил выручку на 30,6% – до 105,1 млрд рублей, поднявшись со 108-го на 99-е место. В то же время группа «Р-Фарм» Алексея Репика, хоть и прибавила в обороте (+5,1%), в рейтинге Forbes оказалась четырьмя строчками ниже, чем годом ранее, на 157-м месте.

«Аптечная сеть 36,6» в 2018 году сократила выручку на 7,4% – до 44,7 млрд рублей и с этим показателем переместилась с прошлогоднего 175-го на замыкающее рейтинг 200-е место.

Первые места рейтинга Forbes – у «Лукойла» (8 трлн рублей), «Сургутнефтегаза» (1,9 трлн) и X5 Retail Group (1,5 трлн). Четвертое место ТОП200 сохранил ритейлер «Магнит» (1,2 трлн рублей), купивший в 2018 году фармдистрибьютора «СИА Интернейшнл» и развивающий собственную аптечную сеть.

Общая выручка 200 крупнейших частных российских компаний за год выросла на 22,2% – до 43,7 трлн рублей, средний рост выручки фармкомпаний составил, по версии Forbes, 14,8%. Лучше прочих прибавляли предприятия угольной промышленности, строительства и нефтегазовой отрасли.

Источник: Forbes

Фото: Оксана Добровольская / Vademecum

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