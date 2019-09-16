Purdue Pharma готовится к банкротству

Обвиняемая в разжигании опиоидного кризиса в США компания Purdue Pharma объявила о банкротстве в связи с 2 тысячами исков, предъявленными ей пострадавшими. По данным CNN, предвосхищая судебный процесс, владельцы Purdue перевели более $1 млрд на подконтрольные им компании, в том числе в кипрские офшоры.

Телеканал ссылается на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс. Она зафиксировала движение средств между счетами членов семьи Саклер, что может говорить о выводе активов перед запланированным банкротством. Представитель семьи Саклер заявил, что это переводы десятилетней давности, абсолютно законные и уместные.

Purdue Pharma проходит одним из фигурантов дела о недобросовестной стратегии продаж препаратов, содержащих опиоиды, в частности OxyContin. Высокий спрос на эти лекарства привел к опиоидному кризису, который унес жизни более чем 400 тысяч человек с 1999 по 2017 год. На производителя подали в суд американские штаты, города, округа, а также различные сообщества, включая индейские племена.

В начале сентября Purdue договорилась с группой адвокатов о выплате пострадавшим $3 млрд наличными в течение семи лет, однако признавать свою вину компания не станет. Как пишет The New York Times, Purdue объявит о банкротстве и организует новую компанию, которая продолжит производить OxyContin, а доходы от его продаж направит на компенсации истцам.

Ранее суд штата Оклахома признал компанию Johnson & Johnson виновной в недобросовестном маркетинге обезболивающих и обязал ее выплатить $572,1 млн. Среди ответчиков также присутствует компания Teva и другие.

Источник: CNN

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